Прокуратура подтвердила гибель двух человек при стрельбе в Германии

Прокуратура подтвердила смерть двух человек в результате стрельбы в двух кальянных в немецком городе Ханау. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила газета Hanauer Anzeiger.

"Как подтвердил нашей газете старший прокурор Доминик Миз, убиты по меньшей мере два человека, много раненых", - сообщила газета.

Ранее таблоид BILD сообщил, что восемь человек, по неподтвержденным данным, погибли при стрельбе в городе Ханау в федеральной земле Гессен. Еще пять человек тяжело ранены.

В информационной телепрограмме Hessenschau сообщили, что стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города. Сначала нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в кальянную в районе Кессельштадт и убили там еще пятерых человек.