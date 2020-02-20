Стрелок из Ханау оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий
Мужчина, который, предположительно, открыл огонь в Ханау, оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий.
Об этом сообщила в четверг газета Bild, не приведя информации о содержании посланий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Всего в Ханау погибли 11 человек, включая самого предполагаемого стрелка. Сначала подозреваемый открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек.
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