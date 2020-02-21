Меркель и Макрон заявили Путину о готовности вместе провести встречу с Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в четверг совместный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась ситуация в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер Меркель и президент Макрон дали понять, насколько сильно их беспокоит катастрофическая гуманитарная ситуация в сирийской провинции Идлиб", - отметил Зайберт.

"Они [Меркель и Макрон] потребовали немедленного прекращения боевых действий и предоставления беспрепятственного доступа гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям. Они объявили о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом [Тайипом] Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса", - сообщил Зайберт по итогам разговора трех лидеров.