Британское правительство одобрило мандат на переговоры с ЕС

Британский правительственный комитет утвердил мандат, открывающий путь для переговоров о будущем партнерстве с Евросоюзом после Brexit. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера.

"Процесс согласования нашего подхода прошел очень гладко. Мы с нетерпением ждем конструктивного диалога с ЕС… Главная цель Великобритании – восстановление нашей экономической и политической независимости 1 января 2021 года", - сказал он.

Он добавил, что рассчитывает на то, что будущее торговое соглашение с ЕС будет походить на существующие соглашения ЕС с другими странами.

Ранее во вторник мандат на переговоры с Лондоном утвердил Евросоюз.

Как ожидается, переговоры начнутся в марте. Переходный период после Brexit завершится в конце нынешнего года, так что у сторон есть порядка девяти месяцев на достижение соглашения по дальнейшим отношениям.

Также представитель канцелярии премьера сообщил, что мандат на торговые переговоры с США правительство опубликует в начале следующей недели.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что будет добиваться заключения "амбициозных" соглашений о свободной торговле и с ЕС, и с США.