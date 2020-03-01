Ватикан откроет архивы времен Второй мировой войны

Святой престол в понедельник открывает историкам и исследователям доступ к хранящимся в его архивах документам о противоречивом понтификате Пия XII (1939-1958 годы), связанном со Второй мировой войной, пеердает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Решение об этом принял лично папа Римский Франциск, который объявил о нем ровно год назад по случаю 80-летия со дня избрания Эудженио Пачелли (мирское имя Пия XII) на Апостольский престол. Поясняя свой шаг, он подчеркнул, что годы понтификата Пия XII пришлись на "один из самых печальных и темных моментов ХХ века", связанных со Второй мировой войной.

В этой связи папа Франциск указал, что фигура Пия XII стала предметом внимательного изучения со стороны многих историков, вызвав при этом дискуссии и даже критику в адрес главы Римско-католической церкви.