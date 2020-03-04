Франция будет регулировать цены на антисептики для рук

Франция будет регулировать цены на антисептики в виде геля на водно-спиртовой основе на фоне распространения нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы защитных масок будут распределены между медицинскими работниками и французами, затронутыми новым типом коронавируса.

"Я объявляю, что сегодня мы примем декрет, регулирующий цены на гели на водно-спиртовой основе", - заявил Ле Мэр в ходе интервью на телеканале BFM Business. Запись размещена в Facebook канала.

Он отметил, что мыть руки с мылом "так же эффективно", как и дезинфицировать их гелем. При этом, по его словам, были выявлены "отдельные случаи", когда цены на антисептики были "неприемлемыми".

Соответствующий декрет Ле Мэр предложит премьер-министру страны Эдуару Филиппу через несколько часов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.