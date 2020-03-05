В Эстонии зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

Третий случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Эстонии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг республиканский департамент здоровья.

"Тест на коронавирус, взятый у жителя Таллина, вернувшегося из Италии, дал положительный результат. Из симптомов у него был жар, боль в мышцах и суставах. Он находится на домашнем лечении", - говорится в сообщении.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован у гражданина Ирана, который постоянно проживает в Эстонии. Он вернулся в Таллин после длительной поездки в Иран на автобусе из Риги и сразу же сообщил в скорую помощь о плохом самочувствии. Сейчас он находился на лечении в больнице, и его здоровье пошло на поправку.

Второй случай заражения коронавирусом был зафиксирован во вторник у мужчины, который также вернулся в Эстонию из Италии. По его словам, во время путешествия он носил маску и дезинфицировал руки. У людей, которые контактировали с ним, инфекцию не обнаружили, отмечает департамент.