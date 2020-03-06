Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария

Медики подтвердили заражение коронавирусом у депутата французской Национальной ассамблеи (парламента), который был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает радио France Bleu со ссылкой на спикера Ришара Феррана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что парламентарий, представляющий партию "Республиканцы" от региона Эльзас, находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей.

По словам коллег депутата, 68-летний Жан-Люк Рейцер находится в одной из больниц эльзасского города Мюлуз. Последний раз он присутствовал на заседании парламента 25 февраля.

Спикер сообщил, что помимо депутата заражение коронавирусом выявлено у сотрудника парламентского буфета, который сейчас находится на домашнем карантине.

Во Франции число инфицированных коронавирусом, по последним данным, превысило 420, семь заболевших скончались. Эльзас является одним из очагов распространения заболевания.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.