Глава дипломатии ЕС приветствовал прекращении огня в Идлибе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал достигнутое накануне в ходе российско-турецкого саммита в Москве решение о прекращении огня в сирийском Идлибе и высказался за улучшение отношений с Россией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Конечно, я рад прекращению огня. Это хорошая новость, это предпосылка для оказания гуманитарной помощи (населению) Идлиба. Посмотрим, как это будет работать", - сказал Боррель перед экстренной встречей глав МИД ЕС по Сирии в хорватском Загребе.
"Мы должны улучшать отношения с Турцией и с Россией. Есть очень много тем, которые мы должны улучшать, обсуждать. Собственно, поэтому мы сегодня здесь", - пояснил Боррель.
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