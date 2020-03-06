В Хорватии выявили 11 случай заражения коронавирусом

В Хорватии выявили 11 зараженного коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил штаб гражданской защиты при МВД.

"Клиника "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе подтвердила ещё один случай коронавируса, таким образом, число инфицированных в Хорватии достигло 11 человек", - сообщило МВД.

Отмечается, что пациент был в близком контакте с ранее заболевшим из города Вараждин. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.