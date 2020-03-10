ЕС поручил Боррелю прояснить судьбу соглашения с Турцией по миграции

Лидеры ЕС поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю выяснить, как выполняется соглашение по борьбе с миграционным кризисом, которое было заключено Турцией и Евросоюзом в марте 2016 года. Об этом заявил в понедельник журналистам глава Евросовета Шарль Мишель после встречи в Брюсселе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили поручить верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепу Боррелю и его коллеге в Турции работать в последующие дни над тем, чтобы прояснить, реализуется ли сделка с Турцией, убедиться, что обе стороны находятся на одном и том же этапе [выполнения соглашения]", - сказал он.

По словам Мишеля, после выполнения этой задачи лидеры государств - членов ЕС и Турции вновь проведут переговоры, чтобы подвести итоги.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в свою очередь, что Брюссель и Анкара должны воплотить в жизнь недостающие части документа от 2016 года. "Соглашение по миграции остается в силе, и мы обсудили, как реализовать его недостающие части", - сообщила она.

На вопрос журналистов о том, подразумевается ли под "недостающими частями" и вопрос визовой либерализации, фон дер Ляйен ответила: "Да, мы будем разбирать все соглашение, каждый пункт подлежит обсуждению".