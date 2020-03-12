Все крупнейшие музеи Мадрида закрываются для посещения

Все крупнейшие музеи и культурные центры испанской столицы, включая музей Прадо и музей королевы Софии, закрываются для посещения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило министерство культуры Испании.

Эти меры вводятся с целью "гарантии здоровья посетителей, пользователей и сотрудников", говорится в сообщении ведомства. Будут временно закрыты Испанская фильмотека, а также все музеи и архивы, расположенные в Мадриде, которые подчиняются министерству культуры и спорта. Среди них – музей Прадо, музей королевы Софии, музей Тиссена-Борнемисы, национальный археологический музей, национальный музей антропологии, музей Серральбо, национальный музей декоративных искусств, музей Америки, музей костюма, музей Сорольи, центр Табакалера, музей романтизма.