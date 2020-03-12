В Швейцарии общее число заболевших коронавирусом превысило 850 человек

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии достигло 858. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Накануне сообщалось о 645 заболевших.

По данным на 13.00, общее количество заболевших составило 858 человек, из них заражение новым коронавирусом COVID-19 лабораторно подтверждено у 815 человек. При этом 43 человека ожидают повторных анализов после первого теста, давшего положительный результат на коронавирус. Также отмечается, что четверо скончались от заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.