УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за угрозы распространения коронавируса перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее", — говорится в сообщении.

Речь идет об оставшихся ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта, всех ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, запланированных на 19 марта. Отменены и матчи четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА, намеченные на 17 и 18 марта.

Кроме того, откладываются и жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться 20 марта.

На 17 марта УЕФА назначил видеоконференцию с представителями всех 55 европейских футбольных ассоциаций, руководящих органов Европейской клубной ассоциации и европейских лиг, а также с представителями профсоюза футболистов. Им предстоит обсудить, как европейскому футболу реагировать на ситуацию с коронавирусом, включая вопрос о проведении Евро-2020.

В канун Нового года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни — новый коронавирус COVID-19. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По последним данным, всего в мире заразились 125 тысяч человек более чем в 110 странах, свыше четырех тысяч умерли.