В Италии готовы принять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом

Итальянские власти готовы принять новые, еще более жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса, если последние решения правительства не дадут ожидаемого эффекта. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.

"Если мы не получим тех результатов, на которые рассчитываем, нужно быть готовым к новым мужественным шагам", - заявила министр в интервью, которое в пятницу опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для всех итальянцев: "Я остаюсь дома".

В среду вечером Конте объявил о дальнейшем усилении этих мер, в частности, о запрете любой торговой деятельности в Италии. До 25 марта закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, в настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки. Сокращено движение общественного транспорта, оба римских аэропорта Фьюмичино и Чампино закрыли часть свои терминалов.

В течение минувших суток правоохранительные органы Италии проверили более 106 тысяч граждан и почти 19 тысяч коммерческих предприятий на предмет соблюдения правительственных распоряжений в области борьбы с коронавирусом. Согласно данным МВД, нарушения установленного режима были выявлены у 2 162 физических лиц и на 113 предприятиях, которым теперь грозят весьма суровые штрафные санкции.

"Все мы должны отдавать себе отчет в том, что имеем дело с исключительной чрезвычайной ситуацией, которая продолжает развиваться… Речь идет не только о том, чтобы принудить граждан выполнять запреты, но чтобы информировать и убедить итальянцев в том, что поверхностное исполнение решений может привести к очень серьезному ущербу для общественного здоровья", - подчеркнула Ламорджезе.

Глава МВД призвала сограждан изменить стиль жизни и максимально воздержаться от общения с другими людьми и выхода за пределы своих жилищ.

"Очевидно, многие граждане еще не поняли, что выходить из дома без серьезной причины и находиться в тесном контакте с друзьями и родственниками – это безответственно, потому что вирус более хитер, чем наши небольшие уловки, направленные на то, чтобы обойти распоряжения… Все должны изменить свой стиль жизни", - заявила министр.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, обнародованным в четверг вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 15 тысяч случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1258 человек, число жертв достигло 1015.