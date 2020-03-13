Число заболевших коронавирусом в Бельгии превысило 550 человек
Число заболевших коронавирусом в Бельгии увеличилось за последне сутки до 556. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает бельгийская газета La Libre.
Накануне сообщалось о 399 заболевших.
"За последние сутки подтвердилось 153 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число составляет 556", - говорится в сообщении издания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Ведущая румынская компания IT GRUP о трансфере инновационных технологий и поддержке IT-индустрии в Азербайджане( Интервью)
Лента новостей
У Азербайджана достаточный потенциал для развития инфраструктуры солнечной электрогенерации - российский эксперт
У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус – Оперативный штаб
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу с предпринимателями в связи с коронавирусом (ФОТО)
Углубление азербайджано-туркменского сотрудничества служит экономическому благополучию и безопасности - депутат
Европа нуждается в Азербайджане, но радикалам это невдомек - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Ведущая румынская компания IT GRUP о трансфере инновационных технологий и поддержке IT-индустрии в Азербайджане( Интервью)