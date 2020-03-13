Число заболевших коронавирусом в Бельгии превысило 550 человек

Число заболевших коронавирусом в Бельгии увеличилось за последне сутки до 556. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает бельгийская газета La Libre.

Накануне сообщалось о 399 заболевших.

"За последние сутки подтвердилось 153 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число составляет 556", - говорится в сообщении издания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.