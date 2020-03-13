Во Франции запретили мероприятия с участием более ста человек

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о запрете на собрания с численностью участников более 100 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу портал France Info.

"Наша принципиальная задача - сохранить здоровье французов... и максимально замедлить наступление пика эпидемии", - сказал Филипп. В связи с этим он сказал, что на территории страны мероприятия с участием более 100 человек будут "с текущего момента" под запретом.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.