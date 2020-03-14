Норвежцам рекомендовали воздержаться от поездок за границу

Министерство иностранных дел Норвегии рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок за рубеж, если в этом нет острой необходимости. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте правительства страны.

"МИД Норвегии не рекомендует поездки, не обусловленные острой необходимостью, во все страны. Причина – растущее распространение коронавируса, непредсказуемая и сложная ситуация для многих путешественников", - говорится в сообщении. Эти меры рекомендованы, по крайней мере, на месяц, до 14 апреля.

Норвегия на прошедшей неделе предприняла беспрецедентные меры по защите страны от коронавируса, который активно распространяется в королевстве. Закрыты школы и детские сады, отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, все офисные сотрудники переведены на удаленную форму работы, все приезжающие из-за пределов Северных стран, вне зависимости от наличия у них симптомов болезни, обязаны находиться в 14-дневном карантине.