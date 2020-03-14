Число случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 4233
Число людей, заразившихся коронавирусом нового вида, в Германии достигло 4233. Об этом сообщило в субботу издание FOCUS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Северный Рейн - Вестфалия, где заразились более 1636 человек, далее следуют Бавария и Баден - Вюртемберг (681 и 569 случаев заражения соответственно). От последствий вызванного коронавирусом заболевания в ФРГ умерли восемь человек, один немец умер в Египте.
Накануне СМИ сообщали о 3387 заразившихся новым коронавирусом в Германии. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтвержденных случаев инфицирования составляло в пятницу вечером 3062.
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