Число заболевших коронавирусом в Словении достигло 219 человек
Новым коронавирусом в Словении заражены 219 человек, сообщило правительство страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Национальное агентство STA сообщило в субботу о первой жертве коронавируса в Словении, которой стал пожилой мужчина из города Метлика с хроническим сердечным заболеванием.
"В Словении подтверждено 219 случаев заболевания коронавирусом. Всего тестированы анализы 6156 человек", - сообщил кабмин в Twitter.
Коронавирус был накануне подтвержден у 181 гражданина Словении. Правительство в среду приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции, на следующий день объявило эпидемию. Власти закрыли учебные заведения и приняли меры по снижению ущерба предприятий и работников.
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