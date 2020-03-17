В Бельгии число заболевших коронавирусом превысило 1200 человек
Число зараженных коронавирусом в Бельгии за сутки выросло на 185 человек и теперь составляет 1 243. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в минздраве страны.
Десять заболевших скончались.
Накануне минздрав Бельгии сообщал, что число заболевших превысило одну тысячу, пятеро человек скончались.
В Бельгии на фоне распространения COVID-19 закрыты школы, не работают заведения питания, музеи, театры.
Страны ЕС планируют во вторник утвердить запрет на въезд для иностранцев на территорию Евросоюза на 30 дней.
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