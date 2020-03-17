В Бельгии число заболевших коронавирусом превысило 1200 человек

Число зараженных коронавирусом в Бельгии за сутки выросло на 185 человек и теперь составляет 1 243. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в минздраве страны.

Десять заболевших скончались.

Накануне минздрав Бельгии сообщал, что число заболевших превысило одну тысячу, пятеро человек скончались.

В Бельгии на фоне распространения COVID-19 закрыты школы, не работают заведения питания, музеи, театры.

Страны ЕС планируют во вторник утвердить запрет на въезд для иностранцев на территорию Евросоюза на 30 дней.