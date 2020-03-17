В Британии могут закрыть аэропорты без господдержки из-за коронавируса

Аэропорты Великобритании в ближайшие недели могут прекратить свою работу из-за кризиса в связи с коронавирусом, если государство не окажет им поддержку. Такое заявление во вторник сделала Ассоциация операторов аэропортов (Airport Operators Association, АОА) Великобритании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По мнению ассоциации, кризис в авиаиндустрии и туризме, вызванный коронавирусом, уже привел к резкому сокращению пассажиропотока. Аэропорты принимают срочные меры по сокращению расходов и инвестиций, однако без государственной поддержки многим из них в ближайшие недели придется прекратить свою деятельность.

"Британские аэропорты являются важной национальной инфраструктурой, обеспечивающей жизненно важные услуги, и находятся на передней линии вспышки COVID-19. Крайне важно, чтобы предприятия аэропортов продолжали функционировать и могли выдержать этот шторм, чтобы они могли обеспечить связь, которая стимулирует рост, занятость и процветание после того, как кризис утихнет", - заявила глава Airport Operators Association Карен Дии.

"Правительство должно вмешаться, чтобы аэропорты всех четырех регионов (Великобритании) пережили нынешний кризис, и сделать все возможное для поддержки авиационной индустрии Великобритании", - отметила она.

Количество воздушных гаваней, которое может закрыться из-за кризиса, ассоциация не уточняет.