Карантин в Италии привел к снижению выбросов парниковых газов

Выбросы парниковых газов на севере Италии с середины февраля сокращаются на 10% каждую неделю. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Согласно данным, собранным при помощи службы мониторинга атмосферы Copernicus, за последние четыре - пять недель на севере Италии еженедельно на 10% снижается концентрация закиси азота - одного из основных парниковых газов.

Закись азота (N2O) – третий по значимости парниковый газ. Выделяется при производстве и применении минеральных удобрений, в химической промышленности, в сельском хозяйстве. На него приходится около 6% глобального потепления.

Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) ежедневно проводит анализ почасовых концентраций загрязнителей воздуха. По данным исследователей, хотя в течение первых пяти недель года четкой тенденции не наблюдается, можно заметить тенденцию на снижение концентрации в воздухе N2O, которая начинается на шестой неделе нового года и продолжается до сих пор.

Средние концентрации N2O с января по первую половину марта сократились вдвое. Подобный тренд наблюдается в Милане, Турине и Бергамо. На востоке Италии, в частности, в Болонье и Венеции, концентрация частиц также упала в два раза.