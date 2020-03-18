В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 26 человек

Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 26 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте МИД республики в среду.

"Последняя информация о подтвержденных случаях коронавируса (COVID-19) в Литве. По состоянию на 17 марта 2020 года в Литве было подтверждено 26 случаев заболевания коронавирусом: все инфицированные, как сообщается, были подвержены воздействию вируса за рубежом", - говорится в сообщении.

Ранее правительство объявило карантин на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.