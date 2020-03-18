В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 1471

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии во вторник достигло 1471. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

Во вторник в первой половине дня ведомство сообщало о 1132 зараженных. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00.

К настоящему моменту в Австрии провели 11 977 тестов на коронавирус, 1471 оказались положительными, девять человек уже выздоровели. Три человека умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.