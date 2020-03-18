В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 258 человек

Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за сутки увеличилось на 33 человека, общее число заболевших достигло 258. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду республиканский департамент здоровья.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 258 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено 2020 тестов на коронавирус. У большинства инфицированных болезнь протекает довольно легко. Трое заразившихся коронавирусом находятся на стационарном лечении. У двоих болезнь протекает в легкой форме, у одного — в более тяжелой. Пациенты находятся в Пярнуской больнице и Клинике Тартуского университета", - говорится в сообщении.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса объявило о введении в стране с понедельника чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Чрезвычайное положение также предписывает закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.