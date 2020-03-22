Футболист "Баварии" Левандовский пожертвовал €1 млн пострадавшим от коронавируса

Нападающий германской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский пожертвовал € 1 млн пострадавшим от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее партнеры Левандовского Леон Горецка и Йозуа Киммих пожертвовали ту же сумму на борьбу с пандемией коронавируса.

"Мы все в курсе сложившейся ситуации, - сказал 31-летний Левандовский. - Сегодня все играют за одну команду. Нужно быть сильными, если мы можем кому-то помочь, нужно непременно это делать".

В составе "Баварии" игрок пять раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал кубок и трижды - суперкубок страны. В "Баварию" игрок перешел из дортмундской "Боруссии", вместе с которой дважды становился чемпионом Германии, по разу завоевал кубок и суперкубок страны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.