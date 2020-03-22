В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в воскресенье в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 7 км к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Лента новостей
Вклад Gilan Holding в борьбу с коронавирусом - отели группы компаний будут функционировать в качестве карантинных зон
По поручению Президента Ильхама Алиева и благодаря его вниманию нам оказывается особая забота - азербайджанец, семья которого эвакуирована из Ирана
В рамках борьбы с коронавирусом COVID-2019 ОО «Региональное развитие» представило еще несколько просветительских видеороликов (ВИДЕО)
Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву от имени нашей семьи - Брат эвакуированного из Ирана азербайджанца
Пример от Президента Ильхама Алиева: глава государства пожертвовал свою годовую заработную плату Фонду поддержки борьбы с коронавирусом