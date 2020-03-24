Total выделит французским больницам купоны на топливо на €50 млн

Французский энергетический концерн Total решил поддержать поставками бензина задействованный в борьбе с коронавирусом персонал больниц Франции. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на официальном сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По согласованию с органами здравоохранения страны Total обеспечит больницы купонами на общую сумму до €50 млн, которые можно будет использовать на автозаправочных комплексах компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания также пожертвует €5 млн Институту Пастера (некоммерческий институт в Париже, занимающийся исследованиями в области медицины) и другим медицинским ассоциациям, задействованным в борьбе с коронавирусом.