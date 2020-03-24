За сутки число заражения коронавирусом на Украине увеличилось 83
Министерство здравоохранения Украины зафиксировало 10 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По предварительной информации, мы имеем 10 новых случаев корнавируса", - отметил он в эфире телеканала ICTV, добавив, что точные данные будут официально обнародованы во вторник утром.
Таким образом, на Украине за сутки число заболевших увеличилось с 73 до 83, из них трое умерли, один человек выздоровел.
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