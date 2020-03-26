Конор Макгрегор купит защитные средства для медиков на 1 млн евро

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в среду пообещал потратить 1 млн евро на покупку защитных средств для медиков и медперсонала в Ирландии, которые работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Макгрегор уведомил об этом министра финансов Ирландии Паскала Донохью. Скриншоты переписки с министром опубликованы в твиттере бойца. Он пообещал передать средства больницам провинции Ленгстер, которая пострадала сильнее остальных.

Ранее Макгрегор опубликовал видеообращение, в котором призывал ирландцев серьезно отнестись к вопросу самоизоляции и карантина. Он призывал ирландское правительство предпринять такие же жесткие меры карантина, как те страны, которых наиболее сильно затронул вирус.

В Ирландии сейчас заражены 1,3 тыс. человек, скончались семеро.