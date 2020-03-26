Премьер Британии призвал G20 профинансировать разработку вакцины против коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров "Большой двадцатки" увеличить финансирование программы по разработке вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьера по итогам его участия в саммите Группы двадцати, который состоялся в четверг в режиме видеосвязи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мой призыв ко всем странам G20 и к правительствам по всему миру заключается в том, чтобы активизироваться и помочь нам побороть этот вирус", - сказал Джонсон. Он объявил о том, что Лондон выделит £210 млн ($252 млн) на финансирования организации под названием Глобальная коалиция по инновациям для предупреждения эпидемий (CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

Со ссылкой на CEPI британское правительство сообщает, что организации необходимо дополнительные $2 млрд для разработки вакцины против нового коронавируса. "Если все страны G20 выделят по $100 млн, эта сумма будет собрана немедленно", - говорится в заявлении Даунинг-стрит. В нем также подчеркивается, что на настоящий момент Великобритания является страной, которая совершила самый большой финансовый вклад в разработку вакцины.

В Великобритании по состоянию на 26 марта число подтвержденных случаев заболевания приближается к 10 тыс., 465 человек скончались.