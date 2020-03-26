Число заразившихся коронавирусом на отборочном к ОИ турнире по боксу возросло до шести

Хорватский боксер и два тренера сборной заразились коронавирусом во время европейского олимпийского квалификационного турнира в Лондоне. Об этом Би-би-си сообщил генеральный секретарь Хорватской федерации бокса Марко Марович, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш эпидемиолог считает, что они были заражены во время квалификации к Токио-2020", - сказал Марович.

Квалификационный турнир к Играм в Токио стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта, но был остановлен на третий соревновательный день. 24 марта МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В четверг глава Федерации бокса Турции заявил, что два турецких боксера и один из тренеров национальной сборной заразились коронавирусом в Лондоне. При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что местом, где заразились спортсмены и тренеры, не обязательно является турнир в Лондоне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.