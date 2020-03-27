Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что его тесты на болезнь, вызванную новым коронавирусом, дали положительный результат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительным", - написал политик в Twitter. В видеообращении, которое сопровождало этот твит, глава правительства сообщил, что у него развились "повышенная температура и постоянный кашель".

"Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус", - пообещал Джонсон.

55-летний Джонсон - первый глава правительства из стран "Большой двадцатки", у которого подтверждена болезнь. Накануне он принял участие в саммите G20 по теме коронавируса, который проходил в режиме видеоконференции.