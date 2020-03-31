В Австрии заставят носить маски при посещении магазинов

Австрия потребует от покупателей носить маски при посещении супермаркетов, чтобы замедлить распространение коронавируса, заявил в понедельник канцлер Себастьян Курц. Об этом, как передает Trend со ссылкой на НН, пишет Reuters.

В Австрии закрыты школы, рестораны, бары, театры и другие места сбора людей, в том числе многие магазины. Людям велели оставаться дома и работать оттуда, если это возможно.

В стране зарегистрировано 108 смертей и более 9 000 случаев болезни.

«На данный момент эти маски выдаются перед супермаркетами, их будет обязательно носить в супермаркетах», — сказал Курц.

Однако Всемирная организация здравоохранения скептически относится к таким мерам.