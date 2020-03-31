Семья из 17 человек заразилась COVID-19 на похоронах родственницы

В британском городе Хейлсовен 17 членов семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, передает Trend со ссылкой на Рен ТВ.

Как сообщает Metro, 86-летняя Шейла Брукс скончалась от коронавируса 9 февраля. На ее похоронах присутствовало большое количество родственников.

Первой из них заболела 65-летняя племянница Брукс Сьюзан Нельсон. Через некоторое время женщина также скончалась.

Позже выяснилось, что у еще 16 членов семьи зарегистрирован коронавирус или существует подозрение на него.

"Мы очень близкая, большая семья, и это нас уничтожило", — говорит одна из зараженных.

После случившегося семейство призывает всех ответственнее относиться к режиму самоизоляции и принципам дистанцирования.