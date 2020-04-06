ЕС решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом

Евросоюз решил учредить для борьбы со вспышкой коронавируса военную оперативную группу в рамках внешнеполитической службы сообщества. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеозаседания министров обороны стран - членов сообщества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала. Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к ней", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что будущая оперативная группа не будет дублировать функции НАТО. "Я могу вас заверить, что она не будет дублировать функции НАТО. Она будет дополнять ее", - добавил он. При этом он не рассказал никаких деталей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 343 случая заражения, выздоровели 406 человек, умерли 47. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.