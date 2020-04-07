Макрон заявил о готовности Франции продолжать гуманитарное сотрудничество с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани заявил, что его страна совместно с европейскими партнерами готова продолжать гуманитарное сотрудничество с Тегераном. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике администрации французского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в Елисейском дворце, Макрон в телефонном разговоре "выразил солидарность с народом Ирана, который тяжело пострадал от пандемии коронавируса". "Он напомнил, что Франция и ее европейские партнеры осуществили поставку Ирану медицинских материалов и по-прежнему готовы продолжать это гуманитарное сотрудничество, - продолжили в администрации. - В тот момент, когда международное сообщество должно объединиться для борьбы с COVID-19, он призвал Иран вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, воздержаться от дальнейших действий, противоречащих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и способствовать ослаблению региональной напряженности".

Кроме того, как подчеркнули в Елисейском дворце, Макрон напомнил о своем требовании, чтобы гражданка Франции Фариба Адельхах, заключенная в тюрьму в Иране, была освобождена без промедления.