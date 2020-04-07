В Испании за сутки свыше 740 человек умерли из-за коронавируса
По меньшей мере 140 510 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили во вторник в Минздраве королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В ведомстве уточнили, что 13 798 человек умерли, 43 208 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки число инфицированных выросло на 5 478, жертв - на 743.
Последние данные о выявленных за сутки заболевших и умерших выше, чем показатели за понедельник, однако заметно ниже максимально высоких показателей по Испании.
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