В Испании за сутки свыше 740 человек умерли из-за коронавируса

По меньшей мере 140 510 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили во вторник в Минздраве королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 13 798 человек умерли, 43 208 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки число инфицированных выросло на 5 478, жертв - на 743.

Последние данные о выявленных за сутки заболевших и умерших выше, чем показатели за понедельник, однако заметно ниже максимально высоких показателей по Испании.