В Италии началось снижение эпидемиологической кривой

Европа 7 апреля 2020 22:40 (UTC+04:00)
В Италии началось снижение эпидемиологической кривой

Эпидемиологическая кривая в Италии стала снижаться. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник представитель Высшего института здоровья Джованни Рецца на традиционной пресс-конференции в Департаменте гражданской защиты, транслировавшейся в эфире телеканала Rai News 24.

"Наконец, похоже, началось снижение количества заражений. Из плоской стадии эпидемиологическая кривая перешла в стадию снижения. Нужно подождать данных в ближайшие дни, чтобы быть уверенными [в этой тенденции]", - сказал он.

Как отметил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, во вторник зарегистрирован самый низкий рост новых заразившихся с 10 марта. "Сегодня у нас на 880 человек больше заразившихся, чем накануне", - сообщил он. В последние дни прирост новых заражений снизился, но продолжал сохраняться на уровне выше 2 тыс. человек за сутки.

При этом сохраняется высокое число летальных исходов. Число умерших вследствие заражения коронавирусом в Италии за последние сутки составило 604 человека, общее число скончавшихся превысило 17 тыс. человек.

Число вылечившихся достигло 24 392 - на 1 555 больше, чем накануне. Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая выздоровевших и умерших, составило 135 586 человек. Накануне сообщалось о 132 547 случаях.

10 марта в Италии вошли в силу строгий карантин и ограничения на передвижение населения, закрылись магазины, рестораны и бары. Школы и учреждения культуры по всей стране были закрыты несколькими днями раньше. Режим мер по сдерживанию распространения эпидемии продлен пока до 13 апреля.

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