Впервые в истории журнал Vogue выйдет с пустой обложкой
Итальянская версия популярного журнала Vogue выйдет с пустой обложкой впервые за всю историю существования. Фотография появилась в Instagram-аккаунте издания, передает Trend со ссылкой на "Лента.ru".
Редакция журнала отметила, что решение напечатать полностью белую обложку было принято не из-за отсутствия изображений, а в связи с тем, что этот цвет «означает много вещей одновременно»: уважение, перерождение, а также представляет собой место и время для того, чтобы задуматься и помолчать.
«Говорить о чем-то — пока люди умирают, врачи и медсестры рискуют своей жизнью, а мир меняется навсегда — это не ДНК Vogue Italia», — говорится в описании к посту.
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