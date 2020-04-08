Число заразившихся коронавирусом в Европе превысило 687 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом нового вида в Европе превысило 687 тыс., более 62 тыс. человек умерли. Об этом заявил на брифинге в Копенгагене в среду директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Брифинг транслировался в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на сегодняшнее утро, зарегистрировано 687 236 случаев [заражения]. Мы с сожалением сообщаем о смерти 62 824 человек", - сказал он. Выразив "большую обеспокоенность" распространением инфекции в Европе и в целом в мире, глава регионального бюро напомнил, что семь из наиболее сильно затронутых пандемией стран находятся в Европейском регионе. Это Испания, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Турция и Швейцария. Первое место по числу заболевших в мире занимают США. В первую десятку на шестой и на седьмой позициях входят также Китай и Иран.

Клюге обратил внимание на замедление роста числа новых случаев заболевания в Испании, хотя в этой стране больше заболевших, чем в Италии. Смертность в Испании также демонстрирует "признаки снижения", сказал директор. Говоря об Италии, он отметил: "Хотя число случаев продолжает расти, темпы роста существенно замедляются". В Германии, по его словам, также "началось уменьшение числа [новых] случаев". "Дальнейший хороший прогресс достигнут также в Австрии, Нидерландах и Швейцарии", - констатировал он.

Вместе с тем в региональном бюро "обеспокоены тем, что за последнюю неделю резко выросло число случаев [заражения] в Турции".

Клюге подчеркнул, что, согласно имеющейся на настоящий момент информации, в Европе "вирус ведет себя так же", как в других регионах. Заражаются люди всех возрастов, хотя болезнь больше поражает людей старшей возрастной группы. Тяжелых случаев больше среди людей пожилого возраста, которые страдают от хронических заболеваний.

В госпитализации нуждаются 40% заболевших, а в 5% случаев требуется интенсивная терапия. Среди умерших 95% - это люди старше 60 лет, две третьих - мужчины.

Тот факт, что в ряде стран имеются "некоторые позитивные признаки" в борьбе с болезнью, не означает что достигнута победа над ней, сказал Клюге. Он призвал продолжать коллективные усилия в борьбе с пандемией. В частности, по его словам, необходимо улучшить защиту медицинских работников от инфицирования.