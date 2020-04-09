Футболисты Английской премьер-лиги создали фонд для помощи в борьбе с коронавирусом

Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) приняли решение создать инициативу #PlayersTogether и соответствующий фонд для прямой поддержки британской службы здравоохранения (NHS), обеспечивающей лечение и помощь для нуждающихся во время пандемии коронавируса. Документ о создании данной инициативы опубликовал в Twitter полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последнюю неделю мы, группа игроков АПЛ, провели переговоры, посвященные созданию фонда пожертвований, которые могут быть распределены между теми, кто больше всего пострадал от пандемии коронавируса. Эти средства могут помочь тем, кто сражается за нас в NHS. В это непростое время для нашей страны и нашей системы здравоохранения мы полны решимости помочь всем, чем способны. Мы подтверждаем, что после общения с множеством игроков из всех клубов АПЛ мы создаем собственную инициативу коллективной помощи #PlayersTogether", - говорится в заявлении.

По данным британского издания The Sun, футболисты из различных английских клубов переведут в созданный фонд в общей сложности до €4,56 млн. Хендерсон совместно с игроком "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайром считаются одними из вдохновителей создания инициативы #PlayersTogether.

В Великобритании зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 7 тыс. умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.