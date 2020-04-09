В Бельгии число умерших за сутки пациентов с коронавирусом достигло рекордных 283 человек

Число умерших за последние сутки от коронавирусной инфекции в Бельгии достигло рекордной для этой страны цифры в 283 человека, в общей сложности в стране скончались 2 523 человека. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения королевства. В среду число умерших составляло 205 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За последние сутки было зафиксировано 1 580 новых случаев заражения, что превысило показатели предыдущего дня (1 203), в среднем число заразившихся в Бельгии за день колеблется в течение последней недели в интервале от 1 000 до 1 600 человек в день. В общей сложности с начала эпидемии в стране зафиксированы 24 983 случая заражения. На данный момент госпитализированы 5 590 человек, 1 285 - в отделениях интенсивной терапии.

С 14 марта в Бельгии действует жесткий общенациональный карантин. Изначально его вводили до 5 апреля, но 27 марта власти страны решили продлить карантин до 19 апреля с возможностью отложить его окончание до 3 мая. В королевстве закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений функционируют только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию.