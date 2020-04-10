Австрия планирует первой в Европе поэтапно смягчать ограничения из-за коронавируса

Австрия первой в Европе после 14 апреля начнет поэтапное смягчение ограничений, которые были введены для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом объявил в пятницу министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр рассказал, что первый этап борьбы с коронавирусом был направлен на снижение ежедневного прироста заразившихся. Властям благодаря дисциплине населения по соблюдению ограничений удалось этого добиться. В середине марта ежедневный рост достигал 40%, в апреле он снизился до не более 3%. Второй этап должен начаться после Пасхи - 14 апреля. Он будет заключаться в начале постепенного смягчения ограничений и будет сложнее первого, потому что в настоящее время такой опыт есть только в странах Азии.

"Австрия здесь является первой страной в Европе, которая осуществляет это поэтапное открытие, поэтому на этом этапе нам надо быть очень осторожными, - проинформировал министр на пресс-конференции в Вене. - Мы должны сделать из пошагового открытия - безопасное пошаговое открытие". Министр призвал население продолжать соблюдать санитарные меры, которые были объявлены правительством.

По данным Минздрава Австрии, в апреле наметилась тенденция замедления прироста числа зараженных коронавирусом. Из 13 404 зараженных 6 064 выздоровели, 319 умерли.

План постепенного смягчения ограничений для нормализации жизни общества был представлен в Австрии 6 апреля. Планируется, что ограничения для работы торговых точек начнут пошагово снимать после Пасхи при обязательном соблюдении строгих мер санитарного контроля. С 14 апреля предполагается открыть мелкие хозяйственные магазины, строительные и садоводческие рынки с условием одновременного присутствия ограниченного числа посетителей, соблюдения дистанции и ношения медицинских масок.

Власти уже обязали жителей носить медицинские маски в супермаркетах, в дальнейшем такое правило начнет действовать для общественного транспорта. С 1 мая планируется открыть крупные магазины и парикмахерские. С середины мая рассматривается возможность открытия гостиниц и ресторанов. Массовые мероприятия будут запрещены до конца июня.

В Австрии в марте были введены ограничительные меры для общественной жизни и предписание для населения находиться в самоизоляции. Отменены массовые и спортивные мероприятия, образовательные учреждения переведены на удаленный режим обучения, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны, бары и кафе, за исключением супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских.