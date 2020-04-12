В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 4,1 тыс.

По меньшей мере 166 019 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе Минздрава королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 16 972 человека умерли, 62 391 пациент выздоровел. Таким образом, за 24 часа число инфицированных возросло на 4167, умерших - на 619.

В целом суточное число заразившихся и количество летальных исходов в Испании постепенно снижаются. Антирекорд был зафиксирован 1 апреля, когда из-за коронавируса умерли 950 пациентов.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после возникновения вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.