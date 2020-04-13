Число выявляемых за день заразившихся в Испании уменьшилось до минимума
По меньшей мере 169 496 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Минздрава Испании, Trend со ссылкой на ТАСС.
В ведомстве уточнили, что от коронавируса нового вида умерли 17 489 человек, 64 727 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 3 477, умерших - на 517. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля, когда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.
Количество выявляемых за день заразившихся в королевстве уменьшилось до минимума с 20 марта, когда было зафиксировано 2 833 случая инфицирования.
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