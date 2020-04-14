Во Франции отменили Авиньонский театральный фестиваль

Европа 14 апреля 2020 02:28 (UTC+04:00)
Во Франции отменили Авиньонский театральный фестиваль

Дирекция Авиньонского театрального фестиваля объявила вечером в понедельник об отмене смотра в этом году в связи с эпидемией COVID-19. Об этом говорится в распространенном заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Условия нынешнего года не позволяют провести 74-й Авиньонский театральный фестиваль", - подчеркивается в заявлении директора фестиваля Оливье Пи.

Он сообщает, что решение принято "после ознакомления с содержанием обращения к стране в этот понедельник президента Франции Эмманюэля Макрона". В нем французский лидер, в частности, сообщил, что из-за продолжающейся пандемии никакие крупные фестивали в стране не будут проводиться как минимум до середины июля. Авиньонский фестиваль планировалось провести в этом городе на юге Франции с 3 по 23 июля.

"Мы надеялись до последнего момента на благополучный исход, однако сложившаяся ситуация придерживается своего сценария", - отмечается в заявлении. Организаторы признают, что им "в дальнейшем предстоит принять меры к обеспечению существования фестиваля, переосмыслить его будущее".

Форум в Авиньоне - это один из крупнейших в мире смотров достижения театров планеты. Фестиваль был основан в 1947 году знаменитым французским актером Жаном Виларом. В дальнейшем он находился на посту директора фестиваля до 1971 года. Фестиваль проводится ежегодно и состоит из двух частей - официальной и неофициальной, в которых задействованы сотни профессиональных и любительских трупп.

Лучшие спектакли официальной части проходят под открытым небом на обширной площади у старинного Папского дворца. На фестиваль съезжаются со всего мира и из самой Франции не менее 700 тыс. зрителей.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Минтруда: Еще 20 тысяч безработных в Азербайджане были обеспечены единовременными выплатами
Минтруда: Еще 20 тысяч безработных в Азербайджане были обеспечены единовременными выплатами
На оплату обучения студентов в Азербайджане государством будет выделено 40 миллионов манатов
На оплату обучения студентов в Азербайджане государством будет выделено 40 миллионов манатов
В Азербайджане обучение 20 тысяч студентов профинансирует государство
В Азербайджане обучение 20 тысяч студентов профинансирует государство
Loading Bars
Лента новостей
Байден победил на первичных выборах в штате Висконсин США 03:19
Президент Израиля предоставил 48 часов на формирование кабмина Израиль 03:15
ЦИК Доминиканы перенес всеобщие выборы на июль Другие страны 02:58
В Бурунди зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Другие страны 02:41
Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter ИКТ 02:39
Во Франции отменили Авиньонский театральный фестиваль Европа 02:28
Макрон заявил о необходимости экономической и финансовой независимости Франции Европа 02:13
Шарапова проиграла в финале виртуального Открытого чемпионата США по теннису Спорт 01:57
ЕС призовет своих членов координировать действия по снятию карантина Европа 01:44
Смерти пациентов с коронавирусом зафиксировали во всех 50 штатах США США 01:36
Индекс Dow Jones потерял 328 пунктов к завершению торгов в США Бизнес 01:34
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Россия 01:28
Израиль закроет движение между городами на последние дни праздника Песах Израиль 01:28
В США прогнозируют падение добычи сланцевой нефти в мае Энергетика 01:15
Футболист "Наполи" Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Райолой Спорт 01:10
"Барселона" планирует подать в суд на бывшего вице-президента клуба Спорт 00:58
Франция продлевает режим самоизоляции и оставляет границы закрытыми Европа 00:57
Сандерс заявил, что поддержит Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США США 00:44
В Египте впервые отметили снижение уровня смертности от коронавируса Другие страны 00:42
В США компания, добывающая сланцевую нефть, наняла экспертов по реструктуризации Энергетика 00:41
ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ в борьбе против коронавируса В мире 00:35
Летучие мыши оказались источником вируса KoRV, уничтожающего коал Другие страны 00:29
Минтруда: Еще 20 тысяч безработных в Азербайджане были обеспечены единовременными выплатами Общество 00:06
Министры здравоохранения G20 проведут 19 апреля виртуальную встречу по коронавирусу В мире 13 апреля 23:59
В Гаити из-за пожара серьезно пострадала часовня, внесенная в список ЮНЕСКО Другие страны 13 апреля 23:55
На оплату обучения студентов в Азербайджане государством будет выделено 40 миллионов манатов Общество 13 апреля 23:54
Власти шести американских штатов разработают план подготовки к восстановлению экономики США 13 апреля 23:41
"Реал" поборется с "Барселоной" за футболиста "Арсенала" Обамеянга Спорт 13 апреля 23:35
Генменеджер команды НБА "Чикаго" Форман ушел после 22 лет работы в клубе Спорт 13 апреля 23:24
Власти Доминиканы продлили действие режима ЧП из-за коронавируса до мая Другие страны 13 апреля 23:21
Помпео заявил, что Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе США 13 апреля 23:11
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 76 тыс. В мире 13 апреля 23:02
В Азербайджане обучение 20 тысяч студентов профинансирует государство Общество 13 апреля 23:01
Пакистан решил продлить закрытие границы на две недели Другие страны 13 апреля 22:59
Эпидемия коронавируса негативно повлияла на рынок недвижимости Экономика 13 апреля 22:53
Госагентство по туризму о продолжительности процессов связанных с пандемией Общество 13 апреля 22:36
Число умерших из-за коронавируса превысило во Франции 14,9 тыс. Европа 13 апреля 22:22
В Казахстане изменены правила ведения торгов электроэнергией Энергетика 13 апреля 22:15
Экспортная страховая компания Казахстана значительно увеличила поддержку бизнеса Бизнес 13 апреля 22:10
В Азербайджане увеличен месячный лимит потребления электроэнергии населением по льготному тарифу Политика 13 апреля 22:02
В Турции за последние сутки от коронавируса погибли 98 человек Турция 13 апреля 22:00
Сохраняется спрос на продукцию грузинской компании Keskia по производству орехов Бизнес 13 апреля 21:55
В Туркменистане продолжается посев пшеницы Бизнес 13 апреля 21:50
Полное или частичное прекращение работы затронет миллиарды трудоспособных людей по всему миру Бизнес 13 апреля 21:45
Центр Гейдара Алиева поддержал США (ВИДЕО) Общество 13 апреля 21:41
Экспорт ферросплавов и марганца из Грузии сократился Бизнес 13 апреля 21:31
От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - "Высокий блондин в черном ботинке", "Беглецы"… Социум 13 апреля 21:30
Число умерших от последствий коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс. США 13 апреля 21:26
От коронавируса скончался известный британский актер Тим Брук-Тейлор Социум 13 апреля 21:03
Севиль Микаилова: Азербайджанское государство вновь показало, что в силах оперативно реагировать на любые угрозы (ВИДЕО) Политика 13 апреля 21:00
Всеобщее бедствие, которое никто не мог предвидеть - академик Наиля Велиханлы Социум 13 апреля 20:28
Правительство Азербайджана способно оказать поддержку банкам на самом высоком уровне - Moody's Финансы 13 апреля 20:10
Эльмар Мамедъяров обсудил проблему пандемии коронавируса со своим российским коллегой Политика 13 апреля 20:03
Текстильный парк Gilan приступил к производству защитных комбинезонов, и готовится к производству медицинских масок (ВИДЕО) Экономика 13 апреля 19:56
Премьер-министр Азербайджана подписал решение в связи с оплатой обучения студентов из уязвимых групп населения Политика 13 апреля 19:40
Baku Media Center подготовил очередной видеоролик в рамках поддержки борьбы с коронавирусом Общество 13 апреля 19:37
Международный центр мугама продолжает онлайн лекции о творчестве выдающихся исполнителей мугама Культура 13 апреля 19:24
Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса провел очередное онлайн-заседание Политика 13 апреля 18:40
В Баку понизились цены на аренду квартир Экономика 13 апреля 18:29
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 13 апреля 18:26
ASEB об экспорте молочной продукции за первый квартал 2020 года Бизнес 13 апреля 18:09
Текстильное предприятие Азербайджана об объемах производства готовой продукции в текущем году Бизнес 13 апреля 18:08
В Азербайджане выявлено 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 39, скончался один человек – Оперативный штаб Общество 13 апреля 18:01
Азербайджан своевременно отреагировал на пандемию - казахстанский эксперт Политика 13 апреля 17:59
Дональд Трамп заявил, что ОПЕК+ стремится сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки США 13 апреля 17:59
Число приезжающих в Азербайджан уменьшилось почти на 64% Туризм 13 апреля 17:45
В Узбекистане началось строительство новой курортной зоны Туризм 13 апреля 17:36
Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана Политика 13 апреля 17:36
Российские группы "Братья Грим" и "Метро" поддержали Азербайджан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) Звёздный мир 13 апреля 17:36
Минтранс Турции о строительстве железной дороги Анкара-Измир Турция 13 апреля 17:22
В Азербайджане для устройства на общественные работы необходимо обращаться в Центры занятости Общество 13 апреля 17:17
Служба доставки медицинских средств по адресу стала бесплатной (ВИДЕО) Общество 13 апреля 17:15
Российская инвесткомпания прогнозирует Азербайджану минимум потерь Финансы 13 апреля 17:13
В Азербайджане увеличится производство табака Бизнес 13 апреля 17:12
Азербайджанский медик обратилась со стихами о борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) Социум 13 апреля 17:09
В Казахстане ряд промышленных предприятий возобновят работу Бизнес 13 апреля 17:08
Для эвакуации граждан Грузии запланирован запуск еще двух авиарейсов Транспорт 13 апреля 17:00
АПК огласила объемы производства алюминиевой продукции в режиме карантина Бизнес 13 апреля 16:59
Названы объемы убытков авиакомпаний Казахстана из-за ограничений по коронавирусу Транспорт 13 апреля 16:57
Азиатский банк развития увеличит поддержку бизнеса в Грузии Бизнес 13 апреля 16:52
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" увеличило доходы Финансы 13 апреля 16:49
Сократился внешнеторговый оборот Грузии Бизнес 13 апреля 16:48
Оглашены критерии посещаемости государственных сайтов Азербайджана за первый квартал ИКТ 13 апреля 16:46
Очередной танкер с азербайджанской нефтью прибыл в Одессу Экономика 13 апреля 16:40
В Грузии возросло использование сжиженного газа Энергетика 13 апреля 16:40
В Туркменистане реализуют проект «Умный дом» Бизнес 13 апреля 16:39
В Казахстане отмечен значительный рост объемов продаж автомобилей Транспорт 13 апреля 16:28
В Азербайджане увеличились поставки энергии по стране Энергетика 13 апреля 16:27
Поэт из Германии призвал азербайджанцев с оптимизмом смотреть в будущее (ВИДЕО) Социум 13 апреля 16:27
В январе-марте Туркменистан сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 13 апреля 16:22
Турецкая компания ETI MADEN I.G.M реализует 10 проектов на территории страны Турция 13 апреля 16:19
В Азербайджане в связи с режимом карантина продолжаются мониторинги в пунктах продажи продуктов питания (ФОТО) Общество 13 апреля 16:11
CК "Günay Sığorta" расширила линейку онлайн-продуктов Экономика 13 апреля 16:10
В январе-феврале 2020 года сократился товарооборот Турции с Казахстаном Турция 13 апреля 16:10
Хайям Нисанов выступил с концертом на балконе своей квартиры (ВИДЕО) Звёздный мир 13 апреля 16:08
Система выдачи разрешений на передвижение в Азербайджане будет применена во многих странах Общество 13 апреля 16:08
В Туркменистане получено экологически чистое органоминеральное удобрение Бизнес 13 апреля 16:03
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО/ВИДЕО) Интервью 13 апреля 16:03
JICA планирует выделить Узбекистану льготные кредиты Финансы 13 апреля 15:58
В Азербайджане откроется еще 50 тыс. оплачиваемых мест общественной работы Общество 13 апреля 15:58
Все новости