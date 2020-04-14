Во Франции отменили Авиньонский театральный фестиваль

Дирекция Авиньонского театрального фестиваля объявила вечером в понедельник об отмене смотра в этом году в связи с эпидемией COVID-19. Об этом говорится в распространенном заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Условия нынешнего года не позволяют провести 74-й Авиньонский театральный фестиваль", - подчеркивается в заявлении директора фестиваля Оливье Пи.

Он сообщает, что решение принято "после ознакомления с содержанием обращения к стране в этот понедельник президента Франции Эмманюэля Макрона". В нем французский лидер, в частности, сообщил, что из-за продолжающейся пандемии никакие крупные фестивали в стране не будут проводиться как минимум до середины июля. Авиньонский фестиваль планировалось провести в этом городе на юге Франции с 3 по 23 июля.

"Мы надеялись до последнего момента на благополучный исход, однако сложившаяся ситуация придерживается своего сценария", - отмечается в заявлении. Организаторы признают, что им "в дальнейшем предстоит принять меры к обеспечению существования фестиваля, переосмыслить его будущее".

Форум в Авиньоне - это один из крупнейших в мире смотров достижения театров планеты. Фестиваль был основан в 1947 году знаменитым французским актером Жаном Виларом. В дальнейшем он находился на посту директора фестиваля до 1971 года. Фестиваль проводится ежегодно и состоит из двух частей - официальной и неофициальной, в которых задействованы сотни профессиональных и любительских трупп.

Лучшие спектакли официальной части проходят под открытым небом на обширной площади у старинного Папского дворца. На фестиваль съезжаются со всего мира и из самой Франции не менее 700 тыс. зрителей.