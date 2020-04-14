ЕС выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с пандемией

Евросоюз решил выделить почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями. Об этом сообщил во вторник Совет ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕС выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета этого года на борьбу с пандемией COVID-19. Сегодня Совет принял в письменном виде два предложения, которые изменяют бюджет ЕС на 2020 год, чтобы высвободить средства для реагирования на кризис COVID-19", - отмечается в заявлении ведомства.

В документе поясняется, что объем расходов с учетом изменений был увеличен на €3,57 млрд и составляет €172,2 млрд, а доходы бюджета выросли на €1,6 млрд, достигнув в общей сложности €155,2 млрд.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.