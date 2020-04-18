В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 482 человека

Европа 18 апреля 2020 21:10 (UTC+04:00)
В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 482 человека

Число смертей в Италии от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, за минувшие сутки составило 482. Такие данные распространил в субботу национальный Департамент гражданской защиты, подчеркивая снижение количество летальных исходов за сутки (в пятницу этот показатель составлял 575), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом отмечается рост числа выздоровевших от заболеваний, вызываемых коронавирусом: за последние сутки излечились 2 200 человек. Общее число излечившихся достигло почти 45 тыс. Число умерших превысило 23 тыс., из которых 12 тыс. - в северной области Ломбардия, где сохраняется локальный эпицентр эпидемии.

Число инфицированных коронавирусом за сутки в Италии составило 3 491 и, таким образом, достигло 175 925 человек.

Как отмечает газета Il Messaggero, в северных областях Ломбардия и Пьемонт выявлено больше новых случаев заражения (1 246 и 661 соответственно), чем во всех остальных регионах, вместе взятых. При этом только также в северных Эмилии-Романье и Венето число новых случаев превышает 300. В центральных Тоскане и Лацио зафиксировано немногим более 100 новых случаев. В остальных областях их количество не превышает нескольких десятков. При этом в Молизе удалось полностью остановить заражение.

Руководство северных регионов заявило о намерении частично смягчить карантинные меры с 4 мая. При этом губернатор южной Кампании Винченцо де Лука пригрозил запретить въезд в область приезжим из северных районов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Совокупные краткосрочные активы ведущих страховщиков Азербайджана превышают полмиллиарда манатов
Совокупные краткосрочные активы ведущих страховщиков Азербайджана превышают полмиллиарда манатов
Узбекистан привлечет дополнительные инвестиции на поддержку бизнеса страны
Узбекистан привлечет дополнительные инвестиции на поддержку бизнеса страны
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю
Loading Bars
Лента новостей
В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 482 человека Европа 21:10
Президенту пишут: Благодаря Вашей оперативной реакции на эти события, целенаправленным шагам, своевременным решениям наша страна успешно ведет борьбу с пандемией Политика 20:30
Граница Азербайджана с Ираном останется закрытой до 4 мая Политика 20:29
Азербайджано-грузинская граница будет закрыта до 4 мая Политика 20:27
Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана приостановлены до 2 мая Политика 20:25
Оперативный штаб: В Азербайджане продлен особый карантинный режим Политика 20:03
ECFR: Новый подход Италии к Азербайджану и нагорно-карабахскому конфликту Политика 19:51
Карантинные меры в Узбекистане продлены до 10 мая Узбекистан 19:32
Артуро Видаль может стать футболистом "Ньюкасла" в случае прихода Аллегри Спорт 19:18
Бахруз Гулиев: Пандемия под контролем, но в случае необходимости карантинный режим может быть продлен Политика 19:01
Azexport увеличит экспортные заказы в 2020 году Бизнес 18:52
Помпео вновь призвал СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана США 18:43
На карантине желание работать многократно увеличилось - Алиага Садиев исполнил мугам (ВИДЕО) Культура 18:42
Число заразившихся коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль" увеличилось до 1 046 Европа 18:36
Казахстан незначительно увеличил ж/д поставки химпродукции в Азербайджан Транспорт 18:30
Первый очаг пандемии в Китае объявлен регионом с низким уровнем опасности Другие страны 18:28
Азербайджан – дружная семья! В позитивном формате, на музыку из фильма "Гайнана" (ВИДЕО) Культура 18:18
В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом превысило 15 тыс. Европа 18:15
Циркач из США обратился к азербайджанцам и показал свои трюки (ВИДЕО) Социум 18:11
В рамках проекта "Виртуальная школа" в Азербайджане началась регистрация преподавателей Общество 18:10
AP: пандемия коронавируса грозит унести от 300 тыс. до 3,3 млн жизней в Африке Другие страны 18:07
В МИД Азербайджана состоялась презентация портала Evə gedirəm Общество 18:03
Немецкое радио Radio Bremen рассказало о творчестве азербайджанского композитора Культура 17:19
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования, 62 человека излечились, трое скончались – Оперативный штаб Общество 17:09
В Азербайджане еще 10 тыс. лиц привлечены к оплачиваемым общественным работам Общество 16:53
В Азербайджане проводится розыгрыш призов для книголюбов Интересное 16:01
Севиль Микаилова: План мероприятий, осуществляемый по поручению Президента Ильхама Алиева, нацелен на обеспечение безопасности каждого гражданина Азербайджана Политика 15:53
Помощь Азербайджана Ирану вызвала в стране позитивный резонанс - Джавад Джахангирзаде Политика 15:46
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана перечислило единовременные выплаты еще для 35 тыс. безработных Общество 15:27
Осуждения незаконных действий Армении в Нагорном Карабахе недостаточно – Мамедъяров Нагорно-карабахский конфликт 15:20
Посол: Иран осуждает любые действия, которые могут помешать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта Политика 15:17
Обнародован объем транзитных поставок в Азербайджан через ж/д Казахстана Транспорт 15:11
Совокупные краткосрочные активы ведущих страховщиков Азербайджана превышают полмиллиарда манатов Экономика 14:52
Британия начнет производство вакцины от коронавируса, не прошедшей клинические испытания Европа 14:51
Минсвязи: В период особого карантинного режима почтовые отделения Азербайджана будут работать и в воскресенье Общество 14:48
В Гейчае арестованы граждане, нарушившие особый карантинный режим Общество 14:46
"Ичеришехер" отмечает 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (ВИДЕО) Общество 14:44
Хикмет Бабаоглу: В Азербайджане уже принимаются решения для восстановления экономики в постпандемический период Политика 14:41
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA незначительно увеличились Транспорт 14:16
Узбекистан планирует начать экспорт текстильной продукции в Японию Бизнес 14:14
В Хачмазском центре развития МСБ началось дистанционное обучение корпоративному праву Экономика 14:10
Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Иране превысило 5 тысяч Общество 14:07
Вугар Байрамов: В условиях пандемии предпринимателям в Азербайджане предоставлены не только финансовая поддержка, но и льготы Экономика 14:01
Минтруда: Были осуществлены единовременные выплаты 165 тысячам безработных граждан Азербайджана Общество 13:51
Euronews представил азербайджанскую композицию "Ликуй, мой народ!" в рамках #StayAtHome (ВИДЕО) Культура 13:38
В Африке число умерших из-за коронавируса превысило 1 тыс. Другие страны 13:34
В Узбекистане началось строительство фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park Строительство 13:34
Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло Бизнес 13:29
Туркменистан обнародовал планируемые объемы производства риса Бизнес 13:26
В Тихом океане произошло сильное землетрясение Другие страны 13:25
Афет Гасанова: Президент Ильхам Алиев поставил задачу по более широкому решению проблем малообеспеченных семей Политика 13:25
Азербайджан запустил портал Evə gedirəm Общество 13:19
Семь красавиц, около 40 азербайджанских музыкантов и один вальс (ВИДЕО) Культура 13:17
Господин Президент, Ваше отношение к здоровью народа как к важному фактору укрепило нашу веру в Вас - письма Президенту Ильхаму Алиеву Политика 13:11
В Баку сохранится ветреная погода Общество 13:10
Муса Гасымлы: Среди мер борьбы с последствиями пандемии особое место занимает поддержка занятости и социального благополучия граждан Азербайджана Политика 13:01
ISESCO объявила премию за лучший короткометражный фильм Культура 12:55
Производство напитков в Азербайджане резко выросло Бизнес 12:50
Азербайджан наращивает производство компьютеров ИКТ 12:35
В Азербайджане существенно выросла добыча газа Энергетика 12:33
В Узбекистане увеличилось производство автомобилей Транспорт 12:30
Коронавирусная инфекция, нарисованная азербайджанской художницей песком (ВИДЕО) Культура 12:28
Казахстано-германское нефтедобывающее предприятие привлечёт услуги по ремонту оборудования Тендеры 12:26
Туркменистан и Южная Корея обсудили сотрудничество в области судостроения и морской техники Бизнес 12:25
Иран сократил импорт бобовых и зерновых из Турции почти на половину Турция 12:22
Сфера услуг Узбекистана продолжает свое динамичное развитие Бизнес 12:21
Казахстан приостанавливает действие безвизового режима для иммигрантов Туризм 12:20
Узбекистан привлечет дополнительные инвестиции на поддержку бизнеса страны Финансы 12:17
Эльнур Аллахвердиев: Нет никаких сомнений в восстановлении по окончании пандемии темпов экономического развития Азербайджана Экономика 12:17
Спецрейсом из Израиля в Тбилиси доставят грузинских мигрантов Транспорт 12:11
Обнародована статистика хакерских атак на азербайджанских пользователей интернета ИКТ 12:07
Производство нефтепродуктов в Азербайджане многократно увеличилось Энергетика 11:59
Уранодобывающая компания Казахстана закупит стройматериалы Тендеры 11:56
Защитные маски в Грузии шьют на девяти предприятиях Бизнес 11:56
В Туркменистане создана новая услуга «колокейшн» ИКТ 11:55
Фонд Гейдара Алиева продолжает акцию «Вместе мы сила» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:52
В Грузии подтверждено 15 новых случаев коронавируса Грузия 11:48
Число случаев летального исхода от коронавируса в России выросло до 313 Россия 11:46
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию в соцсетях о начале учебного процесса Общество 11:39
В Баку вышла книга об истории кавказских эммигрантов в движении "Прометей" Общество 11:34
Все шаги и меры, предпринимаемые руководством Азербайджана в борьбе с пандемией, направлены на улучшение социальной защиты и благосостояния граждан - российский эксперт Политика 11:31
Baku Media Center снял еще один видеоролик в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом Общество 11:27
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 10:55
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 137 тыс. Европа 10:55
Граждане Ирака увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 10:54
Продлен разрешенный срок проезда по территории Грузии для азербайджанских перевозчиков Транспорт 10:45
Toyota отзывает в Китае 256 тыс. автомобилей Другие страны 10:32
Нижняя палата парламента Франции одобрила учитывающий антикризисные меры бюджет Европа 10:31
Россия в январе-марте сократила импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:22
Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане растет Узбекистан 10:00
Глава МИД Китая предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ Другие страны 09:56
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 14 тыс. Другие страны 09:52
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:37
В Баку проводится дезинфекция более 150 основных улиц и проспектов (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:09
Тегеран и Доха пришли к соглашению о совместном сотрудничестве в области энергетики Иран 08:56
Генсек ООН продлил удаленную работу Секретариата до конца мая В мире 08:44
Ученые Сингапура назвали антинаучной версию о лабораторном происхождении коронавируса В мире 08:30
Президент Грузии подписала указ о продлении чрезвычайного положения до 10 мая Грузия 08:12
Забота о гражданах как важнейшее направление политики Президента Ильхама Алиева Политика 08:00
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло 1591 Казахстан 07:38
Все новости